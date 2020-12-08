Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
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Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

08.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:54

- Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı Maske takmadığı tespit edilen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine ceza kesildi Adana'da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.

- Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

Maske takmadığı tespit edilen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine ceza kesildi

ADANA - Adana'da polisin korona virüs denetimi yaptığı sırada drone ile havadan maske takmadığı tespit edilen toplu taşıma araç sürücülerine polis tarafından ceza yazıldı.

Covid-19 tedbirleri denetimi 5 Ocak Meydanı üzerinde saat 11.00'da başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplu taşıma araç sürücülerine havadan drone destekli denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, denetimlerin sürekli devam edeceğini söyledi.

Öte yandan drone ile havadan maske takmadığı belirlenen taksi ve toplu taşıma aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı
Drone havadan tespit etti, polis ceza yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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