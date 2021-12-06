Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde yaşayan Romanlar, çadırlarda ve zorlu koşullarda kamıştan ürettikleri el sanatı ürünleriyle geçimlerini sağlıyor.

Haber çekimi için havalandırılan drone'u gören Roman çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. İlk defa drone gören çocukların mutluluk anları ise kameralara yansıdı.

Yaşları 3 ile 7 arasında değişen yalın ayak çocuklar, gözlerine ve yüzlerine yansıyan gülüşleri ile mutluluğun imkansızlıklar değil insanın kalbinde olduğunu bir kez daha gösterdi. - ADANA

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

Son dakika! Drone gören çocukların mutluluk görüntüleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title