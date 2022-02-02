Son dakika... Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada - Haberler
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Son dakika... Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde drift yaparak ilerleyen bir sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansırken sürücü, hem kendi hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Başakşehir, 3. Sayfa, Haber

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