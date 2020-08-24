Son Dakika: Drift atarken polise yakalandılar
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Son Dakika: Drift atarken polise yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre Drift atarken polise yakalandılar Drift atan magandalara polis müdahalesi Hatay'ın Antakya ilçesinde, drift atan maganda polise yakalandı.

24.08.2020 01:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:45

Drift atarken polise yakalandılar

Drift atan magandalara polis müdahalesi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde, drift atan maganda polise yakalandı. O anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Ürgen Paşa Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü arka arkaya drift attı. Magandanın drift attığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi. Drift atan şahsı durduran ekipler, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmine ulaşılamayan şahıs hakkında işlem başlatılırken, drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Drift atarken polise yakalandılar

Kaynak: İHA

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