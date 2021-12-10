Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi - Haberler
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Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'da, 2 metre derinlikteki drenaj kanalına düşen 'Cocker' cinsi köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

ANTALYA'da, 2 metre derinlikteki drenaj kanalına düşen 'Cocker' cinsi köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı. Kurulanıp, beslenen köpeği, Büşra Kök sahiplendi.

Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'ndeki drenaj kanalına, saat 14.00 sıralarında köpek düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen harekete geçti. Adrese gelen ekipler, merdivenle kanala indi. İtfaiyeciler, 'Cocker' cinsi köpeği 45 dakikalık çalışma sonucu çıkardı. Esnafın kurulayıp, beslediği köpeği hayvansever Büşra Kök sahiplendi.


Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

Son Dakika | Drenaj kanalından itfaiyecilerin kurtardığı köpeği sahiplendi

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