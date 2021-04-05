Son Dakika | DPÜ'de "Modern Toplumun İnşası Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz" konulu konferans

Son dakika haberi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından "Modern Toplumun İnşası, Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz" konulu konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından "Modern Toplumun İnşası, Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz" konulu konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Dr. Orçun Girgin'in konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi konferansa çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.

Konferansta konuşan Araştırma Görevlisi Orçun Girgin, "Günümüzde sosyal bilimlerde önemli tartışmalardan birisi, içinde yaşadığımız toplumsal dünyayı nasıl tanımlayacağımız konusuna yoğunlaşmaktadır. 1970'lerin sonundan itibaren yeni bir toplum biçimine geçişin gerçekleştiği iddiaları postmodern bir çağın başladığını ilan etmektedir. Öte yandan modernliğin henüz sona ermediği düşüncesi de varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla yaşadığımız çağın nasıl tanımlanacağı konusunda sosyal bilimlerde bir fikir birliği yoktur. Bu bağlamda, yaşadığımız toplum biçiminin modern mi yoksa postmodern mi olduğuna yönelik tartışmalar da devam etmektedir. Bu sorunu çözebilmek ancak modern toplumun yeniden değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, modern toplumun tarihsel bir süreçte nasıl inşa edildiğini ortaya koymak ve modern topluma ilişkin kavramsal bir analiz yapmak önem arz etmektedir" dedi.

"Devrimler modern toplumun inşasına temel oluşturmuştur"

Girgin, "Modern toplum, Avrupa'da Rönesans, Reform ve Aydınlanma süreçleri içinde tarih sahnesine çıkmaya başlamış, bilimsel devrimler, Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi ile de inşa edilmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda hümanist düşünce Rönesans'ın temeli olarak sonraki süreçlere yol göstermiştir. 16. yüzyıldaki reform hareketleri de yeni bir değerler sisteminin inşasında rol oynamıştır. 18. yüzyılda Aydınlanma aklı toplumsal dönüşümlerin temeline yerleştirmiş ve ilerleme idealini hayata geçirmiştir. Modernliğin bu hazırlık aşamaları 17. yüzyılın bilimsel devrimleri, 1789 Fransız Devrimi ve 19. yüzyılda ivme kazanan endüstri devrimi ile modern toplumun inşasına temel oluşturmuştur. Bu üç devrimin etkileriyle modern toplum rasyonelleşme, demokratikleşme ve endüstrileşme süreçleri sonunda ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılla birlikte modern toplum dünyanın diğer bölgelerinde de karşılık bularak insanlar arası organizasyonun temel biçimi haline gelmiştir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı