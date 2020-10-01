Son Dakika: Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

01.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:01
Son Dakika: Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu

Son dakika haberi: Kocaeli'de İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanını mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli'de İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanını mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret etti.

Down sendromlu çocuklar, itfaiyeci ağabeyleri tarafından karşılandı.

İtfaiyecilerin özel kıyafetlerini giyerek bir günlüğüne itfaiyeci olma ve çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulan down sendromlu çocuklar, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı, itfaiye araçlarına bindi.

+1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, toplumdaki engellilik algısını ortadan kaldırabilmek, fırsat verildiğinde engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösterebilmek için birçok sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Abanoz, kendilerini misafir eden itfaiyecilere teşekkür ederek, "İtfaiyecilerimiz canla başla vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Charles Michel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Selahattin Demirtaş
Magazin Gülay Halil Sezai Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu İzmir Çocuk Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne itfaiyeci oldu - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:10:58. #1.15#
title