SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI: 25 Nisan 2025 bugün euro ne kadar, dolar kaç TL? Merkez Bankası CANLI döviz kurları!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 25 Nisan 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 11:20 itibariyla yüzde 0,20 artışla 38,4227'den işlem görüyor.

Euro ne kadar, dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,07 değer kaybıyla 43,6585'ten işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,03 azalarak 51,1603'ten satılıyor.