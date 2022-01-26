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Son dakika! Donmak üzere olan saka kuşunu jandarma kurtardı

Son dakika! Donmak üzere olan saka kuşunu jandarma kurtardı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekiplerince donmak üzereyken bulunan saka kuşu, araçta beslendikten sonra doğaya salındı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekiplerince donmak üzereyken bulunan saka kuşu, araçta beslendikten sonra doğaya salındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yol üzerinde bitkin halde saka kuşu olduğunu gördü.

Soğuk havada donmak üzereyken buldukları kuşu araca alan ekipler, hayvanı ısıtıp besledikten sonra yeniden doğaya saldı.

Öte yandan, vatandaşlarca yaralı halde bulunan bir sincap da tedavisi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Son dakika! Donmak üzere olan saka kuşunu jandarma kurtardı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Haber

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