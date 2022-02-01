Son dakika: Donetsk'teki Ukrayna askerleri - Haberler
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Son dakika: Donetsk'teki Ukrayna askerleri

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Askerlerin görüntüleri Mevzilerden görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Askerlerin görüntüleri

Mevzilerden görüntüler Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Son dakika: Donetsk'teki Ukrayna askerleri

Son dakika: Donetsk'teki Ukrayna askerleri

Son dakika: Donetsk'teki Ukrayna askerleri

AA - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haber

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