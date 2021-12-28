Son dakika... Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu - Haberler
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Son dakika... Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu.

HAFİK, SİVAS (İHA) - - Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajı, dondurucu soğuk ve gün batımıyla birlikte görsel ziyafet sundu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta her gün ortaya çıkan farlı bir kış güzelliği doğaseverleri mest ediyor. Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat barajında dondurucu soğuğun etkisi ile su yüzeyinde oluşan buharlaşma gün batımı ile birleşince ortaya izlemeye doyulmayan görsel bir şölen çıktı. Baraj yüzeyindeki ışık kırılmaları ve buhar tarlası havadan da görüntülendi.

Son dakika... Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu

Son dakika... Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu

Son dakika... Dondurucu soğukta gün batımı görsel ziyaret sundu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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