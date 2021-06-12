Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı.