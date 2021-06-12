Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
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Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden Abdülaziz D.'nin hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçelerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla son 2 haftada 6 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen Ahmet A., Abdülaziz D., Nuri Y., Ayhan K., Şahin B., Ayhan E. ile Cumali A.'yı gözaltına aldı. Marketten cep telefonu çalan şüphelilerden Abdülaziz D.'nin ise hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti. Şüphelilerden Ahmet A.'nın da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'ndeki tarladan 3 ton karpuz yüklü kamyonu çalma anı kameralara yansıdı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelileri ise serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada
Son dakika gündem: Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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