Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri öldü
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Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri öldü

20.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:29
Son Dakika | Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri öldü

Son dakika haberler: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların ateşi sonucu bugün Donbas'ın Şumı bölgesinde Ukrayna ordusundan bir, dün ise Vodyane bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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