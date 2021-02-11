Son dakika: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Son dakika haber: Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonunun Facebook'tan yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.30 civarında Donbas'ın Horlivka bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara mensup bir keskin nişancının ateşi sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin ağır yaralandığı ve hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, AGİT Özel Gözlem Misyonuna konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz