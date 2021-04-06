Son Dakika | Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, çatışmalardan kalan mayın ve mühimmatları temizliyor

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın 2014'te Kırım'ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna'nın doğusunda başlattığı hibrit savaş yedi yıldır aralıksız devam ediyor.