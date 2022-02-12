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Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent'in yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent'in yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 yenildi. Bu maçla birlikte Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 5. karşılaşmasına çıktı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Güncel, Haberler

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