Son dakika... Dolmuş şoförü banyoda ölü bulundu
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Son dakika... Dolmuş şoförü banyoda ölü bulundu

11.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:11
Son dakika... Dolmuş şoförü banyoda ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Samsun'da bir dolmuş şoförü evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir dolmuş şoförü evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Dolmuş Hattı'nda şoför olarak çalıştığı öğrenilen 45 yaşındaki Şevki Baş, evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden ekipler Şevki Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Dolmuş şoförü banyoda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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