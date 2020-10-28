Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar güne rekorla başladı. Kur, 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakmasıyla yükselişe geçen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 8,19'la kapatan kur, saat 10.10 itibarıyla 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO REKOR SEVİYENİN HEMEN ALTINDA

Doların yükselişine paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Dün 9,71'le rekor kıran euro, günü 9,69'dan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, şu dakikalarda tarihi zirvenin hemen altında 9,70'den işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDA

Analistler, bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.