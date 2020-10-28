Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

28.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:22

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar güne rekorla başladı. Kur, 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakmasıyla yükselişe geçen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 8,19'la kapatan kur, saat 10.10 itibarıyla 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO REKOR SEVİYENİN HEMEN ALTINDA

Doların yükselişine paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Dün 9,71'le rekor kıran euro, günü 9,69'dan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, şu dakikalarda tarihi zirvenin hemen altında 9,70'den işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDA

Analistler, bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsatan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti.

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Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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Haber Yorumları (69)
1907: Ne zaman gaz bulsak hersey gazlayıp gidiyor
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NE OLDUM DEMEYECEN: 2002 ye batmış gemi gibi bakanlar şimdilerde giyecek don bulamıyor,2002 de TV programında yeri göğü ayağa kaldıran bir iş adamı" açıklama yapıyor dilim kopaydı da söylemeyeyim diye arar olduk ı günleri" diyor,daha dur koçum bu başlangıç 15 TL gelince ağlarsın..yola köprüye devam..anlayın artık bu yapılanlar hizmet için olsaydı bugün bu adamlar ülke şu durumda iken 3-5ay alacaklarını ötelerlerdi,devlet elek.su doğalgaz faturalarını bırak almamayı öteleyemiyor bile,geçtim onu maske veremedi maske
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...: DÖVİZ DÜNYADA YÜKSELMİYORKİ DÖVİZ YÜKSELİYOR DIYIP DURUYORSUNUZ. DOLAR DUNYADAKI PARA BİRİMLERİNİN YÜZDE 99UNUN KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR. DOĞRUSU ŞU Kİ TL DEĞER KAYBEDİYOR DÖVİZ YÜKSELMIYOR KARDEŞİM AÇIN DXY PARİTESİNE BAKIN ANLARSINIZ
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