SON DAKİKA! Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL oldu? Asya borsalarında son durum

SON DAKİKA HABERİ... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişikliğinin ardından Türk Lirası, ilk fiyatlamaların yapıldığı, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde dolar karşısında çok sert düştü. Peki, Dolar neden yükseldi? Dolar kaç TL oldu? Asya borsalarında son durum

Dolar/TL, TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde yüzde 15 düşüşle 8.35'e kadar yükseldi. Kur cuma günü 7.2185'ten kapanmıştı. Bu fiyatlar görece çok daha düşük işlem hacimlerinde gerçekleşti. Türkiye piyasası açıldığında kotasyonlar farklılaşabileceği gibi uzmanlar bu fiyatların görece çok daha düşük işlem hacimlerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.