Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? 22 Mart Pazartesi dolar kuru!
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Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? 22 Mart Pazartesi dolar kuru!

22.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:28
Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? 22 Mart Pazartesi dolar kuru!

Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? sorularının yanıtları piyasayı takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye borsalarının açılacak olmasıyla artan aramalara dair ilk cevaplar geldi. İşte güncel dolar kuru...

Anlık dolar kaç TL oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Dolar kuru fiyatları...

SON DAKİKA DOLAR NE KADAR?

Dolar, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının ardından haftaya 7,80'den başladı.

ANLIK DOLAR KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası'nın Başkanı'nın görevden alınmasının ardından cuma gününü 7,20'den kapatan dolar, haftaya 7,80'den başladı.

22 MART DOLAR KURU CANLI TAKİP İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

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