Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? 22 Mart Pazartesi dolar kuru!

Son dakika dolar ne kadar? Anlık dolar kaç TL oldu? sorularının yanıtları piyasayı takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye borsalarının açılacak olmasıyla artan aramalara dair ilk cevaplar geldi. İşte güncel dolar kuru...