Son dakika... Dolar 8.07 lira, euro 9.66 lira, sterlin 11.19 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Dolar 8.07 lira, euro 9.66 lira, sterlin 11.19 lirada

Son dakika... Dolar 8.07 lira, euro 9.66 lira, sterlin 11.19 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Küresel piyasalarda önceki haftadan itibaren zayıflayan dolar yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla çekildiği 8.10 liranın altında başladı.

 Küresel piyasalarda önceki haftadan itibaren zayıflayan dolar yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla çekildiği 8.10 liranın altında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 artışla 1,408.14 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.66 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0568 lira ve en yüksek 8.0953 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,euro en düşük 9.6494 lira ve en yüksek 9.6946 lirayı gördükten sonra, 9.66 – 9.67 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1487 lira ve en yüksek 11.2186 lirayı gördükten sonra 11.19 – 11.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19425 - 1.19783 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19787 düzeyindeydi.

Hazine bugün 2 yıl vadeli gösterge tahvil olan 9 Kasım 2022 itfalı ve 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek. Bu ayki borçlanma programının yaklaşık 17 milyar lirasını tamamlayan Hazine yarın 2 ihale ve 1 doğrudan satış ile bu hafta toplam 5 borçlanma yapacak. Hazine Nisan'da toplam 33 milyar lira borçlanma programlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Yıldırım Akbulut Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ryan Babel Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Dolar 8.07 lira, euro 9.66 lira, sterlin 11.19 lirada - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:12:32. #1.14#

title