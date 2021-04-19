Son dakika... Dolar 8.07 lira, euro 9.66 lira, sterlin 11.19 lirada

Son dakika habere göre Küresel piyasalarda önceki haftadan itibaren zayıflayan dolar yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla çekildiği 8.10 liranın altında başladı.

Küresel piyasalarda önceki haftadan itibaren zayıflayan dolar yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini sabit bırakmasıyla çekildiği 8.10 liranın altında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,412 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.03 artışla 1,408.14 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.66 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0568 lira ve en yüksek 8.0953 lirayı gördükten sonra, 8.07 – 8.08 lira aralığında,euro en düşük 9.6494 lira ve en yüksek 9.6946 lirayı gördükten sonra, 9.66 – 9.67 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1487 lira ve en yüksek 11.2186 lirayı gördükten sonra 11.19 – 11.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19425 - 1.19783 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19787 düzeyindeydi.

Hazine bugün 2 yıl vadeli gösterge tahvil olan 9 Kasım 2022 itfalı ve 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek. Bu ayki borçlanma programının yaklaşık 17 milyar lirasını tamamlayan Hazine yarın 2 ihale ve 1 doğrudan satış ile bu hafta toplam 5 borçlanma yapacak. Hazine Nisan'da toplam 33 milyar lira borçlanma programlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı