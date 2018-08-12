Son Dakika! Dolar 7 Lirayı Aştı

Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Dolar, 7.20 seviyesini görürken Euro ise 8.21 seviyesinde işlem gördü.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI PİYASALARA BÖYLE YANSIDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmasında, "Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz." demişti. Bu konuşmanın piyasalara yansıması dövizin daha da yükselmesi oldu.

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