Son dakika! Dolar 7.75 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.03 lirada

Son dakika haberi: Covid-19 tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların etkisiyle küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününde yükselirken, iç piyasada da dövizler geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Covid-19 tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların etkisiyle küresel piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününde yükselirken, iç piyasada da dövizler geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Küresel piyasalarda yaşanan satış dalgasının etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,137 ve 1,150 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.13 artışla 1,145.03 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.42 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.21 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7308 lira ve en yüksek 7.7840 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,euro en düşük 9.0574 lira ve en yüksek 9.1370 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9991 lira ve en yüksek 10.0741 lirayı gördükten sonra 10.03 – 10.04 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17075 - 1.17358 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17349 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Trump'ın test sonucunun pozitif çıkmasına bağlı olarak zayıflayan risk iştahına rağmen endeks pozitif ayrıştı ve haftayı 1,145.03 puandan tamamladı. "Bir süredir önemli bir direnç olarak izlediğimiz ve kırılmasının ardından önemli bir destek konumunda geçen 1,141 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece endekste yukarı yönlü hareketler devam edebilir. "Yükselişlerde 1,160 seviyesi ara direnç olarak takip edilecekken, hareketlerin devamında 1,180 – 1,205 aralığı hedef konumuna geçecektir. 1,180 geçilecek olursa tarihi zirvelere doğru bir fiyatlama yaşanabilir. "Geri çekilmelerde ise 1,141 – 1,135 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 1,120'li seviyeler ile 50 günlük üssel ortalama (1,111) destek olarak takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı