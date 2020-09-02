Son Dakika | Dolar 7.36 lira, euro 8.77 lira, sterlin 9.85 lirada Son dakika ekonomi haberine göre ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın politika değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından kürsel piyasalarda 1.20 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 7.35 liranın üzerinde başladı.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "TL'de görünümün değişmediğine" işaret ettiği analizinde şöyle dedi:

"Dolardaki küresel değer kaybı ve paritedeki yukarı yönlü eğilime karşın bundan çok fazla fayda sağlamayı başaramayan TL dolar karşısında bant hareketi sergilemeye devam ediyor. "Bu kapsamda iki haftayı aşkın süredir görmeye alıştığımız gibi 7.30-7.40 bandındaki hareketin sürdüğünü görüyoruz. "Bant hareketi nedeniyle teknik göstergeler de net bir yöne işaret etmiyor. "TCMB ise dün 29.09.2020 vadeli 10 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhalelerde faiz son bir haftadır olduğu gibi gerilemeye devam ederken ortalama faiz dün yüzde 10.11 olarak gerçekleşti."Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB Pazartesi günü de geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.11 oldu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,064 ve 1,086 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.61 artışla 1,085.19 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.21 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.46 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3588 lira ve en yüksek 7.3764 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.7571 lira ve en yüksek 8.7941 lirayı gördükten sonra, 8.77 – 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8470 lira ve en yüksek 9.8787 lirayı gördükten sonra 9.85 – 9.86 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18918 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19067 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün günün büyük bölümünde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 kritik gördüğümüz konsolide kanalının alt bandının bulunduğu 1,077 ve 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,075 bölgesinin altına sarkarak gün içinde en düşük 1,064 seviyesini gördü. "Gün sonunda gelen alımlarla endeks günü artıda kapattı. "Bugün de izleyeceğimiz ilk önemli destek seviyesi 1,077 olacak. Bu seviyenin altına yeniden sarkılması satışları sertleştirebilir. "Buranın altında dün görülen en düşük seviye olan 1,064 izleyeceğimiz diğer destek olacak.

"Teknik göstergelerin zayıf seyrettiği endekste yukarı yönlü hareketlerde 1,102 ve 1,113 kısa vadeli dirençler iken 1,122 izlediğimiz kritik nokta olmaya devam ediyor."

Kaynak: DHA