Son Dakika! Dolar 5,55 ile Rekor Tazeledi

Son dakika! Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de temaslarda bulunan Türk heyetinin ülkeye dönmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmaması doları olumsuz etkiledi. Çarşamba akşam saatlerinde tarihi zirvesini tazeleyen Dolar/TL kuru yükselişini sürdürerek 5,55 seviyesine ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...