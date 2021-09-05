Son Dakika | Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli ve Aydın'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli ve Aydın'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak Kırklareli'nde yaşlı çift ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda şüpheli M.S.Ç, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin Kırklareli'nde yaşlı bir çifti 900 bin lira, Kuşadası ilçesinde ise yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop