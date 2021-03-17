Son dakika haberleri | Dolandırıcılar ava giderken avlandı

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Dolandırıcılar ava giderken avlandı

Esenyurt'ta uluslararası para transfer merkezine gelen 3 şahıs, tırnakçılık yöntemiyle 400 doları çalmaya çalıştı

Görevlinin dikkati sayesinde yakalanan zanlılar, ellerindeki 100 doları bırakıp kaçtı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uluslararası para transfer merkezine gelen yabancı uyruklu 3 zanlı, tırnakçılık yöntemiyle para çalmaya çalıştı. Görevlinin dikkati sayesinde yakalanan zanlılar, ellerindeki 100 doları da bırakarak kaçtı. Ava giderken avlanan dolandırıcılardan biri, araçla kaçmaya çalışırken ezilmek tehlikesi yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde uluslar arası para transfer merkezi olarak da çalışan bir telefonu dükkanında meydana geldi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli telefoncuya gelerek alışveriş yapmak istedi. Alışveriş için döviz veren şüpheliler, kasadaki Abdulmelik Güler'i oyalayarak tırnakçılık yöntemiyle 300 doları cüzdanının altına sakladı. Şüphelinin bu durumunu fark eden Güler, tepki gösterdi. Yakalandığını anlayan şüpheli ve yanındakiler, ellerindeki 100 doları da bırakarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi kendisi bekleyen araca binip kaçmaya çalışırken aracın altında kalma tehlikesi atlattı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"Ava giderken avlandılar"

Olayı anlatan iş yeri çalışanı Abdülmelik Güler, "Dün akşam saatleriydi. Üç kişi önce buraya gelerek telefon aksesuarları aldılar. Aldıkları ürünlerin parasını verdiler. Daha sonra benden 100 dolar istedi koleksiyon yapıyormuş. Ancak seri numarası kendi için önemli olduğunu kendi paralar içinden seçeceğini söyledi. Bende bir gariplik olduğunu fark edip dikkatli bakmaya başladım. O sırada paraları eline alıp bir kısmını cüzdan altına koydu. Fırsat vermeyip cüzdanını elinden aldım. Benden tırnaklamaya çalıştığı paraları bırakıp kaçtılar. Bu sırada benden mal almak için verdikleri 100 dolar da bana kaldı. Kaçarken biri ezilme tehlikesi de geçirmiş. Resmen ava giderken avlandılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı