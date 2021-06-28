Son dakika... Doktoru sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen sanığa dava açıldı
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Son dakika... Doktoru sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen sanığa dava açıldı

Son dakika... Doktoru sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen sanığa dava açıldı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakırköy'deki bir hastanede muayene olduğu doktorla ilgili sosyal medyadan yorum ve paylaşımlar yapan bir kişi hakkında "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 ay kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy'deki bir hastanede muayene olduğu doktorla ilgili sosyal medyadan yorum ve paylaşımlar yapan bir kişi hakkında "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 ay kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki N.B'nin bir hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak çalıştığı, sanık Özcan A'nın "hasta" olarak müştekinin çalıştığı hastaneye gittiği ve doktora muayene olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Özcan A'nın müştekiye herhangi bir fiziki temasının olmadığı ancak sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanığın birden fazla sosyal medya paylaşımında müştekiye yönelik yorum ve paylaşımlar yaparak cinsel taciz suçunu işlediği aktarılan iddianamede, sanık Özcan A. hakkında "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesi üzerine sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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