Doktorlar "nöbet arası" vatandaşları bilinçlendirmek için kamera karşısına geçiyor

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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince hayata geçirilen Nöbet Arası Projesi kapsamında kamera karşısına geçen sağlık çalışanları, hastalıklara ilişkin akıllardaki soruları cevaplayarak vatandaşların yeni tip koronavirüs konusunda bilinçlenmesine katkı sağlıyorlar.

Hastanede görevli Radyasyon Onkolojisi Birim Sorumlusu Uzman Dr. Yusuf Tolga Şanlı ve sağlık fizikçisi Cem Gökşen, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere gelmekte güçlük yaşayan vatandaşların, tedavi süreçlerine ilişkin merak ettiği konulara yanıt verebilmek için fikir üretmeye başladı.

Şanlı ve Gökşen, hastanede görevli doktorları kamera karşısında konuk edecekleri bir program yapıp çekimleri bölümler halinde yayınlayacakları bir YouTube kanalı açma kararı aldı.

"Nöbet Arası" adını verdikleri projeyi oluşturup hastane yönetimine sunan Şanlı ve Gökşen, olumlu yanıt üzerine harekete geçti.

Ocak ayında hayata geçirilen program kapsamında sokak röportajları yapıp vatandaşlara mikrofon uzatmaya başlayan projenin yaratıcıları Şanlı ve Gökşen, hastalıklara ilişkin akıllardaki soruları öğrenip merak edilen tedavi süreçlerini not ediyor.

Konularla ilgili uzmanlara ulaşan ikili, kameralar karşısında konuk ettikleri doktorlara vatandaşların ilettiği soruları soruyor.

Kurgu ve montaj aşamaları tamamlanan bölümler, hastanenin resmi YouTube kanalında yayınlanıyor.

"Sağlıklı bilgi almaya çok ihtiyacımız var"

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Arife Ünüvar, AA muhabirine, projenin hayata geçirildiği andan itibaren büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kovid-19 sürecinde vatandaşların büyük oranda evlerinde izole olduğunu dile getiren Ünüvar, şöyle konuştu:

"Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarımız hastanelerden uzak kalmaya çalıştı. Bu sürede çok fazla bilgi kirliliğine maruz kaldılar. YouTube kanalı üzerinden yayınladığımız programlarda, vatandaşlarımıza sağlık alanındaki birçok konuda bilgi veriyoruz. Programa konuk olan doktorlar, merak edilen, bilinmeyen, dikkat edilmesi gerekenler ve hastalıkların tedavi süreçleriyle ilgili hemen hemen her sorunun cevabını veriyor. Toplum olarak sağlıklı bilgi almaya çok ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız ilgilendikleri konular hakkında aldıkları bilgiler karşısında mutlu oluyor."

Uzm. Dr. Yusuf Tolga Şanlı da Kovid-19 nedeniyle hastaneye gelmekte endişe yaşayan vatandaşlar için doğru ve güvenilir bilgileri "ekrana taşıdıklarını" kaydetti.

Projenin çıkış öyküsüne değinen Şanlı, "Kovid-19 sürecinde sosyal medya üzerinden hastalıklarla ilgili birçok yanlış bilgi paylaşılmaya başlamıştı. Bunun önüne geçip doğru bilgileri vermek için projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlardan bize gelen soruları değerlendirip konuyla ilgili branştaki doktor arkadaşlarımızı programa davet ediyoruz. Kameraların karşısına geçtiğimizde bize sorulan soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Belirsizlik ve kaygıları önleyebilmek için doğru bilgiyi en anlaşılır şekilde anlatıyoruz." diye konuştu.

"Gelen tepkilerle iyi bir iş başardığımızı anlıyoruz"

Sağlık fizikçisi Cem Gökşen de programda anlatılacak konular için vatandaşlara hem mikrofon uzattıklarını hem de sosyal medya uygulamaları üzerinden gelen görüşleri değerlendirdiklerini anlattı.

Programda her 15 günde bir farklı konularda görüş verecek doktorları konuk ettiklerini ifade eden Gökşen, "Projenin temelinde toplum ve hastane arasında iletişim olduğu için geri dönüşlere çok önem veriyoruz. Sosyal medya ve çevremizden gelen tepkilerle iyi bir iş başardığımızı anlıyoruz. Bu da zorlu Kovid-19 sürecinde bizi oldukça mutlu ediyor. Her gelen yorum, beğeni ve izlenme sayısı enerjimizi arttırıyor. Kalıcı bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci