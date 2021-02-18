Son dakika gündem: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm"

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Son dakika gelişmesine göre Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve Acil Tıp Uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Anestezi Uzmanı Ceren Lütfüoğlu ve Acil Tıp Uzmanı Hilmi Gökhan Ulubay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çabalıyor.

Hastanenin Kovid-19 birimlerinde görev alan Lütfüoğlu ve Ulubay, zorlu süreçte diğer meslektaşları gibi hastaların sağlığına kavuşması için canla başla çalışıyor.

Koruyucu kıyafetlerin içinde saatlerce kalan, görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteren doktorlar, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmamasını istiyor.

Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli Lütfüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede hastalığın görüldüğü marttan bu yana özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle kronik hastalıklarından dolayı aylardır görüşemediğini, onlara virüs bulaştırma korkusuyla yaşadığını anlatan Lütfüoğlu, şöyle konuştu:

"Kendi ailelerimizden uzakta bu süreci devam ettirirken aslında birçok kişinin anne babasına 'can' oluyoruz. Kendi açımızdan buruk olsak da insanlara nefes olabilmek, onları ailelerine kavuşturabilmek bizleri bir nebze de olsa mutlu ediyor. Yoğun bakımda yatan hastalar kedilerini çok yalnız hissediyor. Birçok hasta vefat etmeden önce de en son bizi görüyor ya da bu süre içerisinde son nefeslerine kadar oksijen açlığında hep bizlerden yardım istiyor. Manevi olarak çok zorlanıyoruz."

"Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor"

Lütfüoğlu, birçok genç hastanın bu süreci çok ağır geçirdiğine şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda 'Beni artık öldür, dayanamıyorum.' diyen hastalarım oldu. Ama 2 hafta sonra kendisini taburcu ederek çok mutlu olduk. Hasta da taburcu olduğuna inanamadı. Nefessizliği Allah kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir durum. Ailemden Kovid-19'u geçirenler oldu. Hepsi aynı cümleleri kurdu, 'Nefes alamıyorum.' ve 'Bir nefese muhtacım.' Hastalar iyileşince bir nefese ne kadar muhtaç olduklarını anlatıyor."

Bazen imkanların hastaları kurtarmaya yetmediğini, bunun zorluklarını yaşadıklarını anlatan Lütfüoğlu, hastaları hem tedavi hem de motive etmenin zorlayıcı bir süreç olduğunu dile getirdi.

"İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz"

Dr. Ulubay ise sürecin başından beri polikliniklerde Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl ekim ve kasımda Kovid-19 Polikliniği'nin çok yoğun olduğunu belirten Ulubay, şöyle konuştu:

"Yoğun bakıma yatırdığımız hastalarımız oldu. Ama şu anki süreçte iyi durumdayız. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Genç hastaların bir nefese muhtaç şekilde hastaneye geldiğini gördüm. Onları entübe etmek zorunda kaldık. Koronavirüs ilk çıktığında hastalar üzerine alınmak istemiyordu. 'Ben Kovid-19 olmam.' şeklinde tepkileri vardı. Ama bu algı değişmeye başladı. İnsanlardan belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız