Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
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Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu

10.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06

Adana'da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının sezaryen ile dünyaya gelen kız bebeği hayata tutundu.

Adana'da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının sezaryen ile dünyaya gelen kız bebeği hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 Sokaktaki evde meydana geldi. 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın damdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen akşamüzeri hayatını kaybetti.

Kız bebek ise annenin hayati riski olduğu için sezaryen ile alınarak hayata tutundu. Henüz ismi konulmayan bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu. - ADANA

Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu
Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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