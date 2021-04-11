Son dakika: Doğudan batıya yüzlerce serebral palsili çocuğa umut oldular
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Son dakika: Doğudan batıya yüzlerce serebral palsili çocuğa umut oldular

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Son dakika: Doğudan batıya yüzlerce serebral palsili çocuğa umut oldular

Son dakika haberi... Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'ne layık görülen "Doğudan Batıya Engelsiz Hayat" projesi ile ülke genelinde yaklaşık 700 çocuk ve aileye ulaşarak, eğitim ve fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı.

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Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'ne layık görülen "Doğudan Batıya Engelsiz Hayat" projesi ile ülke genelinde yaklaşık 700 çocuk ve aileye ulaşarak, eğitim ve fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesini sağladı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Programları kapsamında hazırlanan, SERÇEV'in Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü, "Doğudan Batıya Engelsiz Hayat" projesi ile serebral palsi (SP) hastası çocukların eğitim ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflendi.

TANAP hattında bulunan Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Edirne'de uygulanan projeyle, okulların tadilatları yapılarak, fiziksel olarak erişilebilir hale getirilmesi sağlandı.

Okullarda en az bir kaynaştırma, bir özel eğitim sınıfı açıldı, sınıfların özel eğitim materyal ihtiyaçları da karşılandı. Okullarda engelsiz oyun parkları oluşturuldu ve veli bekleme odaları düzenlendi.

Ayrıca SP'li çocukların gelişim süreçleriyle ilgili fizyoterapist, özel eğitim öğretmenleri, ailelere yönelik seminerler yaptı. Proje kapsamında, 8 ilde ihtiyaç sahibi SP hastası çocuklara toplam 175 adet tekerlekli sandalye, 66 adet walker (yürüteç) temin edildi.

Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'ne layık görüldü

Çocuklar için yürütülen bu çalışmalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 9 kategoride düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'ne de layık görüldü.

Toplam 1075 başvurunun alındığı, dereceye girenlerin "jüri" ve "halk oylarıyla" ayrı ayrı belirlendiği, 22 Mart'ta sahiplerini bulan Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde, "Doğudan Batıya Engelsiz Hayat" projesi, "Erişilebilirlik Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri" kategorisinde ikinci oldu.

"Türkiye genelinde 600 bin ile 2 milyon arasında SP'li birey var"

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğudan Batıya Engelsiz Hayat projemizle 8 ilde yaklaşık 700 SP'li çocuk ve aileye ulaştık. Hem SP konusunda bilgilendirilmeleri hem de bazı çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar yürüttük." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de tersine kaynaştırmanın uygulandığı tek okul olan, SP'li çocuklar ile sağlıklı gelişim gösteren akranlarının bir arada eğitim aldığı Ankara MEV Gökkuşağı İlköğretim Okulu ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne benzer örneklerin 81 ilde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 600 bin ile 2 milyon arasında SP'li birey var. Her birinin aynı koşullarda, eşit şartlarda eğitim alması ve sonrasında istihdam süreçlerinin desteklenmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etti. Biz de erişilebilirlik üzerine yürüttüğümüz bu projeyle bu çalışmalara, SP'li çocukların eğitim süreçlerindeki engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak istedik. Çalışmalarımızın, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'ne layık görülmesi bizim için çok gurur verici ve anlamlı. Doğudan Batıya Engelsiz Hayat projemizi 81 ilde yaygınlaştırarak daha çok SP'li çocuğa ulaşabilmeyi umuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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