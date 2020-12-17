Son dakika... Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Malatya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Malatya'da

17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:57
Son dakika... Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan

Son dakika gündem haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" ilk durak olan Malatya'ya ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" ilk durak olan Malatya'ya ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, geleceğin emin ellere bırakılabilmesi için çocuklara iyi bakılması gerektiğine işaret etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun 14 ili kapsayan "Hediye Karavanı"nı Malatya'dan başlatmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hediye dağıtımına Malatya'dan başladılar. Bu sıkıntılı süreçte çocuklarımız ekran başına, bilgisayar ve televizyonların başında maalesef mahkum oldular. Aralarındaki sosyal münasebetler çok sınırlı, birlikte oyun oynayamıyor, eğlenemiyorlar. Bu bizi de üzüyor. Salgın süreci geçtiğinde inşallah çocuklar o sevinçli ortamlarına ders ortamlarına kavuşabilecek."

Kentte ailesi sosyal yardım alan yaklaşık 500 çocuğa oyuncak hediye edileceğini dile getiren Baruş, hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlarda çocuklara öncelik vermelerini istedi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot da daha önce çocukları geleneksel oyunlarla buluşturduklarını ancak salgın dolayısıyla bu yıl yapamadıklarını söyledi.

Çocukların hediyelerini bu yıl evlerine ulaştıracaklarını aktaran İsot, "Pandemi dolayısıyla evden çıkamayan çocukları ekrandan bir nebze olsun uzak tutmak adına, çocuklar evlerinde oyunlar oynasın düşüncesiyle yıla çıktık." diye konuştu.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ise kurum çalışmalarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Baruş, İsot ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak çocuklara hediye verdi.

Karavan, Malatya'dan sonra sırasıyla Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kutu oyunlar ile oyuncak dağıtacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Şevket Çoruh Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Malatya'da | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:05:32. #1.15#
title