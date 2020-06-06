Son Dakika | Doğu'nun "şifa kaynağı kaplıcalar"ı yeniden kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Doğu'nun "şifa kaynağı kaplıcalar"ı yeniden kapılarını açtı

Son dakika haberine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nin termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, Kovid-19 normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açtı.

Son Dakika | Doğu'nun
06.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01

Doğu Anadolu Bölgesi'nin termal turizm merkezlerinden Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, Kovid-19 normalleşme süreciyle yeniden kapılarını açtı.

Son dönemlerde artan tesisleriyle dikkati çeken ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar, Van, Iğdır ve Erzurum gibi çevre illerden her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bölgede romatizma ve cilt başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları, yılın 4 mevsimi "şifa" arayanların gözde adresleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda yapılan jeotermal alanların sayısının artması, aileler için özel havuzlar ve günübirlik konaklama yerlerinin hizmete girmesiyle daha çok kişiye hizmet veren kaplıcalar, çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkati çekiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan ailelerin rahat vakit geçirip dinlenmesi için piknik alanlarının da bulunduğu kaplıcalar, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Dezenfekte edilmiş havuzlarda sosyal mesafeli yüzme keyfi

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen kaplıcalara gelmeye başlayan vatandaşlar, dezenfekte edilmiş havuzlarda yüzüp, dinleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren bir tesisin işletme sahibi Mehmet Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyadin Kaplıcaları'nın Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yer altından çıkan suyun 80 derece sıcaklıkta olduğunu ve bunun havuzlarda 45 dereceye kadar düşürüldüğünü ifade eden Özden, "Kaplıcalar, romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve cilt hastalıklarına faydalıdır. Kovid-19 salgını yüzünden kaplıcalarımız kapalıydı ve normalleşmeyle tekrardan açtık, Ziyaretçilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Van'dan kaplıcalara gelen vatandaşlardan Haluk Kılıç da bel fıtığı ve romatizma hastalığı bulunduğu için kaplıcalara gelip şifa aradığını belirterek, imkanı olan herkesi Diyadin'e davet etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı Haber
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Defne Samyeli Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Pütürge Malatya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son Dakika | Doğu'nun "şifa kaynağı kaplıcalar"ı yeniden kapılarını açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:04:42. #1.15#
title