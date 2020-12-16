Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

16.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:46
Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile evlerine çekilen vatandaşlardan geriye sessiz alanlar kaldı. İl genelinde denetimlerine devam eden polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. - MUŞ

Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Muş'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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