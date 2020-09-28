Son Dakika: Doğaseverler tedbirlere uyarak doğayla buluşuyor

Son dakika haberi: Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak doğayla buluşmaya devam ediyor.

Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak doğayla buluşmaya devam ediyor.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında yer alan Çağlayık köyünde yer alan orman yürüyüş parkurunda 16 kilometre yürüdü.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dağcılık Federasyonunun doğa yürüyüşleriyle ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğayla buluşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Altun, "Salgın sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında 20 kis¸i ile sınırladıgˆımız etkinligˆimize sorunsuz tamamlandı. Bitki o¨rtu¨su¨ ve dereleri ile Trakya'nın en gu¨zel dogˆasına sahip birkac¸ yerinden biri olan Kırklareli'nin C¸agˆlayık ko¨yu¨ bo¨lgesinde doğayla buluştuk. 16 kilometrelik zorlu parkuru 6 saatte tamamladık." ifadelerini kullandı.

Altun, doğa yürüyüşlerinin Kovid-19 tedbirlerine uyarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar