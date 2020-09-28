Son Dakika: Doğaseverler tedbirlere uyarak doğayla buluşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Doğaseverler tedbirlere uyarak doğayla buluşuyor

28.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:26
Son Dakika: Doğaseverler tedbirlere uyarak doğayla buluşuyor

Son dakika haberi: Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak doğayla buluşmaya devam ediyor.

Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak doğayla buluşmaya devam ediyor.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında yer alan Çağlayık köyünde yer alan orman yürüyüş parkurunda 16 kilometre yürüdü.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dağcılık Federasyonunun doğa yürüyüşleriyle ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğayla buluşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Altun, "Salgın sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında 20 kis¸i ile sınırladıgˆımız etkinligˆimize sorunsuz tamamlandı. Bitki o¨rtu¨su¨ ve dereleri ile Trakya'nın en gu¨zel dogˆasına sahip birkac¸ yerinden biri olan Kırklareli'nin C¸agˆlayık ko¨yu¨ bo¨lgesinde doğayla buluştuk. 16 kilometrelik zorlu parkuru 6 saatte tamamladık." ifadelerini kullandı.

Altun, doğa yürüyüşlerinin Kovid-19 tedbirlerine uyarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sörloth Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Doğaseverler tedbirlere uyarak doğayla buluşuyor - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:31:09. #1.14#
title