Son dakika! Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili Emniyetten açıklama

83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde Cüceloğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

Cüceloğlu'nun ölümüne dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.& ;





Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi.





Eve gelen sağlık ekipleri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Cüceoğlu'nun kızı da eve geldi. Cüceoğlu'nun oğlunun yurtdışında olduğu öğrenildi.





Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemede bulundu. Evde yapılan incelemeler devam ediyor.





Cüceloğlu, ölümünden iki saat önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.











DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?





Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de doğdu. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.











ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.







Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.







1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.







1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.







DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN KİTAPLARI

-Derviş'in Aklı Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler

-Öğretmen Olmak

-İnsan İnsana

-İnsan ve Davranışı

-İçimizdeki Çocuk

-İyi Düşün Doğru Karar Ver

-Yetişkin Çocuklar

-İçimizdeki Biz

-Savaşçı

-'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

-'Mış Gibi' Yaşamlar

-Başarıya Götüren Aile

-Bir Kadın Bir Ses

-Korku Kültürü

-İletişim Donanımları

-Onlar Benim Kahramanım

-İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

-İnsan İnsana Sohbetler 1

-Gerçek Özgürlük

-Var Mısın?

Kaynak: Snob Magazin