Son dakika... Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

09.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:43
Son dakika... Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son dakika habere göre PSİKOLOG ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin beklenen adli tıp raporu savcılığa ulaştı.

PSİKOLOG ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin beklenen adli tıp raporu savcılığa ulaştı. Raporda Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebinin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğu belirtildi.

Beşiktaş'taki evinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya, otopsi raporu ulaştı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğu ifade edildi. Soruşturmada ayrıca Cüceloğlu'nun evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı da bildirildi. Kesin ölüm raporunun ulaşmasıyla birlikte savcılığın dosyaya takipsizlik kararı vermesi bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Murat Balcı Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:43:50. #1.16#
title