Son Dakika: Doğalgaza zam geldi! 1 Temmuz Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Son Dakika: Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı. BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatı ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Peki, Doğalgaza ne kadar zam geldi? 1 Temmuz 2021 Doğalgaza ne kadar zam geldi?

Son Dakika: Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı. BOTAŞ'ın yayımladığı tarifeye göre, doğalgaz fiyatı ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Öte yandan elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılmıştı. Peki, Doğalgaza ne kadar zam geldi? İşte detaylar haberimizde…

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Santrallere yüzde 20 zam;

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Metreküp fiyatı 2 bin 60 Lira oldu;

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

İLK 6 AY YÜZDE 1 ZAM YAPILMIŞTI;

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. 2021'de Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

ELEKTRİĞE DE YÜZDE 15 ORANINDA ZAM YAPILDI;

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN 92 LİRA ÖDENECEK;

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.