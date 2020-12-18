Son Dakika! Doğal gaza zam mı geldi? 2021 Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedeline zam kararı!

EPDK, uzun zamandır vatandaşların kafasını kurcalayan doğal gaza zam gelecek mi sorularının cevabı niteliğinde bir açıklama yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 2021 yılı için doğal gaz dağıtımına, bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldiğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre bakın doğal gaza ne kadar zam geldi?

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza zam geldiğini Resmi Gazete'de yaptığı duyuruda açıkladı. EPDK tarafından yapılan doğal gaz zammı açıklamasına göre 2121 yani yeni yıl itibariyle doğal gaz dağıtımında bağlantı işlemlerine ve hizmet bedellerine yeni zamlı fiyat yansıtılacak!

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN DOĞAL GAZ ZAM KARARI

DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre EPDK tarafından doğal gaz dağıtımında bağlantı işlemleri ve hizmet bedellerine 92 TL zam yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre 2021 yılında dağıtım şirketleri tarafından uygulanmaya başlayacak zamlı fiyatlandırmada abone bağlantı bedeli üst sınırı 656,70 liradan 749 liraya yükseltildi. Bu doğrultuda ön ödemeli değişim bedeli 268,7 liradan 306 liraya yükselirken , güvence bedeli ise 60 lira zamlanarak 560 liradan 620 liraya çıkarıldı. EPDK'nın yayınladığı doğal gaz zam kararı 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.