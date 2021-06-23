Son dakika: Doç. Dr. Palabıyık: "HDP'nin kapatma davası Robin Hood'laştırılmamalı"

Son dakika haberi: Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getirdiğini belirterek, "Eğer bir kapatma kararı çıkarsa ve bu süreç halka anlatılmamışsa sorun yaşayacak tek parti AK...

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getirdiğini belirterek, "Eğer bir kapatma kararı çıkarsa ve bu süreç halka anlatılmamışsa sorun yaşayacak tek parti AK Parti olacaktır" dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Palabıyık, bu sürecin Kürt siyasal partileri için 1990'da HEP ile başladığını hatırlattı. HEP vekillerinin TBMM kurallarına bağlı kalmadığını ve PKK ile bağını koparmadığı için kapandığını ifade eden Palabıyık, Leyla Zana'nın çözüm sürecinde o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünde partisi tarafından dışlandığını da kaydetti. Palabıyık, "Aynı mesele ÖZDEP, DEP, DEHAP, HADEP, DTP ve BDP süreçleri ile devam etti, yine siyasal söylemler PKK ile birlikte ilerledi. Hiçbir siyasal parti PKK ile arasına mesafe koymadı ve bugünkü sürece gelindi. İlginç olan şu oldu, HEP'te vekil olan Leyla Zana, Kürtçe yemin ettikten sonra gerginliğe adım atıldı ve partisi ona sahip çıktı ama aynı Leyla Zana çözüm sürecinde o dönem başbakan olan Erdoğan ile görüştüğünde partisi tarafından dışlandı. Demek ki Kürt siyasi partileri siyaseti reel anlamda PKK'da öğreniyor. Şimdi aynı sebepten HDP'nin kapatılma meselesi gündeme geldi. Bu sebepten kapatma davası HDP'nin bir siyasi parti mi yoksa siyasi bir organizasyon mu olduğunu ortaya koyacak. Eğer kapatılırsa HDP siyasi bir organizasyon olacaktır ama toplumsal karşılığı pek olumlu olmayacaktır. Lakin kapatılmaz ve diğer hukuki süreçler ekonomik yaptırım, siyasi yasak gibi işlerde o halde HDP uyarılan ve yaptığı yanlış için cezalandırılan, yanlış yapmış bir siyasi parti olacaktır. Ancak bu şekilde seçmen de HDP'nin yanlış yaptığını düşünecektir ve belki de ikinci tür bir karardan sonra HDP kendini feshedebilir. O takdirde HDP kendi başarısızlığını da ilan etmiş olacaktır" dedi.

"HDP'ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getiriyor"

HDP'nin illegal faaliyet üzerinden siyasal alanda yer bulmaya çalıştığını belirten BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, "HDP'ye açılan kapatılma davasının hikayesi, Robin Hood'laştırılmamalıdır. HDP'ye bu şans verilmemeli, yani illegal faaliyet legalmiş gibi tabana kabul ettirilmemeli. Hukuki dava süreci iyi anlatılmalı. Aynen 15 Temmuz'da gerçekleşen başarılı anlatım gibi. HDP'nin siyaset üretememesi ve bu sebepten siyasal alanının daralması sebebiyle HDP illegal faaliyet üzerinden siyasal alanda yer bulmaya çalışıyor. Açıkçası HDP, kaostan beslenen bir siyasal politikadan besleniyor. Ama tabanın belirli bir kısmı artık bunu kabul etmeyecektir. HDP'ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oyuna getiriyor. 'Siz, bizi onlarla yan yana getirmeyin, bütün politikaları siz yönetin, ittifakta gölge olarak devam etsin' demiştir. Halbuki Kılıçdaroğlu, CHP'nin HDP'ye yakınlığı sebebiyle kaybedeceği oylar İYİ Parti'ye gidecek. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sebebiyle her şeye göz yumuyor ama bu onun sonu olacak, ayrıca HDP'nin de. HDP'nin kapatma davası üzerinden kendi hikayesini oluşturması bölge için sadece AK Parti'ye zarar verir ve AK Parti önemli bir tahribat yaşar ve zarar görür. Çünkü bölgeden oy devşiremeyen muhalefet bölgede sadece AK Parti aleyhine ve HDP lehine çalışacaktır. Kaybedecekleri hiçbir şey yok. Zaten Millet İttifakı'nın amacı da bu. HDP'ye kapatma davası aşamasında sahip çıkarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdikleri desteğin karşılığını bekleyecekler. Bu kesin. AK Parti, bölgede birden fazla muhalefet partisi ile karşı karşıya ve tek başına mücadele ediyor. AK Parti'nin yerel yönetimlerinin hızlı hareket ederek süreci halka anlatması lazım. Eğer bir kapatma kararı çıkarsa ve bu süreç halka anlatılmamışsa sorun yaşayacak tek parti AK Parti olacaktır. Dava süreci uzatılmamalıdır, bir an evvel sonucun açıklanması lazım. Toplumsal hafızayı oluşturmamak gerekiyor. Onun yerine HDP neden bu noktaya geldi diye bir sürecin başlatılması ve alternatif bölgesel politikaların üretilmesi gerekiyor. Süreç kendi haline bırakılmamalıdır. Özellikle AK Parti yerel yönetimleri bu bağlamda sıkı çalışabilir. Çünkü tüm muhalefet partileri karşılarında olacaktır. Ayrıca HDP'nin kapatılma hikayesi Diyarbakır anneleri programı ile yürütülmelidir. Eğer bir kapatılma gerçekleşirse bunun en önemli canlı tanıkları Diyarbakır anneleri olacaktır" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı