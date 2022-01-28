Son dakika! Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın yerine sivil otorite olarak geçmek istiyor"

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, " Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın yerine sivil otorite olarak geçmek istiyor" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın son açıklamalarının Abdullah Öcalan'ın yerine geçme çabaları olduğunu ifade etti. Palabıyık, "Son günlerde Selahattin Demirtaş gündem ve muhalefeti yönlendirmek adına çeşitli açıklamalar yapıyor. Elbette bu açıklamaları yakından takip eden isimler var. Örneğin PKK, Öcalan ve HDP tarafları, Demirtaş'ın sözlerini yakından takip ediyor. Demirtaş, olduğu yerden 'ben, lider olmanın peşindeyim, Öcalan'a karşı beni destekleyin' mesajı veriyor. Bunun için muhalefete açık çek veriyor. Hem ABD'nin hem de Millet İttifakı'nın Demirtaş'ı ön plana çıkarma çabalarının arkasında bu sebep yatıyor. Millet İttifakı, kendisine biat edecek bir HDP seçmeni istiyor. Bunu Millet İttifakı'na ise Selahattin Demirtaş vaat ediyor. Böylece, Öcalan'ın yerine bir sivil otorite olarak geçme çabasını da aşikar hale getiriyor. Demirtaş ile Öcalan arasındaki çatışma aslında çözüm süreci sonrası başladı, çünkü çözüm sürecinde HDP taban kaybediyordu ve PKK'da süreci istemiyordu. Demirtaş bunu görünce 6-7 Ekim gibi bazı nefret olaylarını canlı tuttu. Özellikle o dönem ki söylemleri kendi yerini sağlamlaştırmak ve Öcalan'ı bypass etmekti. Bu örgüt içi bir hesaplaşma olacaktır" diye konuştu.

"Demirtaş, Öcalan'ın yerine geçmeyi birkaç kez denedi ama başaramadı"

Demirtaş'ın, Öcalan'ın yerine birkaç defa geçme girişiminde bulunduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, "Demirtaş özellikle 6-7 Ekim olaylarında Öcalan yerine geçmeyi denedi ama başaramadı. Bunun öncesinde de PKK'ya ayar vermeye çalıştı ama PKK, Demirtaş'a sert karşılıklar verdi. Şimdi ise roller değişiyor. PKK'nın Avrupa aklı da Demirtaş'ı destekliyor. Çünkü Demirtaş, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı saygısız bir dil kullanıyor. Avrupa'nın da istediği bu zaten. Muhalefetin önemli bir parçası olarak gördükleri HDP'yi, Demirtaş'ı destekleyecekleri gibi destekleme derdindeler. Demirtaş'ı destekleyerek HDP'nin de Millet İttifak'ından kopmamasını arzu ediyorlar. Aslında bu oyun Biden'in başkanlık koltuğunu alması ile başladı, bunu herkes biliyor. Fakat Demirtaş'ın desteklenme çabası elbette yeni değil. Kılıçdaroğlu ise cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her türlü siyasi hatayı yapacak bir potansiyele sahip. Siyaseti ve politikayı bilmiyor, bu sebepten anarşik bir siyaset modeli izliyor. İzlediği model PKK'ya alan açıyor ve ülkemizin çıkarlarına zarar veriyor" dedi. - BİTLİS

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