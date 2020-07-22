HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika! DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : "Fındık siyasete alet edilmemelidir"

Son dakika haberlerine göre Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Son dakika! DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav :
22.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:41

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cirav, "Her yıl fındık rekoltesi Tarım ve Orman Bakanlığımız ilgili il müdürlükleri başkanlığında fındık sektörünün paydaşları olan ve üreticiyi temsil eden ziraat odaları, ticaret borsaları, fındık konusunda yetkili ihracatçı birlikleri temsilcileri ve ticaret sanayi odaları temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından il il ve ilçe ilçe bahçelerde yapılan inceleme ve sayım sonucu tespit edilerek bilimsel bir çalışma metodu içinde bu komisyonca belirlenmekte ve Tarım ve Orman Bakanımızca açıklanmaktadır. Bu yılki rekolte tespit çalışması da bu usul içinde tamamlanarak değerli Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ancak farklı siyasi kesimlerin bu durumu siyasi gündem oluşturmak adına eleştiri konusu yapması, sektör temsilcileri olarak hepimizi üzmüştür. Bakanımızın yanındayız ve fındığa verdiği değerli katkılarından dolayı kendilerine müteşekkiriz" dedi.

"Ülkemiz için çok önemli ve ekonomik değeri yüksek bir ürün olan fındığın gündem oluşturmak ve siyasi çevrelere hoş görünmek adına siyasete alet edilmesine karşıyız" diyen Cirav "Tüm siyasi çevreleri milyonlarca üreticinin geçim kaynağı olan ve ülkemize net döviz girdisi sağlayan en önemli sektörümüz olan fındık sektörü için katkı vermeye, ayrıca kalitesi ve tadıyla uluslararası piyasalarda yoğun rağbet gören milli ürünümüz olan fındığın daha da iyi bir noktaya gelmesi için çaba sarf etmeye ve hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Ayrıca ülkemizdeki yatırım ortamına güvenerek önemli yatırımlar yapan, gıda sanayiinde milyonlarca insanımızı istihdam eden, gerek sözleşmeli üretim ve gerekse diğer çalışmaları ile fındık üreticisine büyük katkı sağlayan, dünyada fındığı en çok kullanan sektörün küresel aktörü olan, fındık ihracatımızın lideri duayen firmamız Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. firmamızı bilimsellik ve gerçeklikten uzak mülahazalarla rencide etmek ülkemiz fındık ihracatına vurulacak olan en büyük darbedir. Eleştiren siyasi kesimlerden talebimiz konuyu enine boyuna iyice araştırıp gerçeğin ne olduğunu sektörün temsilcilerinden öğrendikten sonra açıklamalarıdır. Bu gibi eleştiriler sadece ülkemiz fındığına zarar vermektedir. Siyasetçilere soruyoruz; sektörden Ferrero'yu çekip çıkardığımızda dünya fındığının yaklaşık yüzde 50'sini dünya çapındaki fabrikalarında çikolata üretiminde kullanan bir firma yerine kimi koyacaksınız, bunu nasıl telafi edeceksiniz? Eleştirmek işin en kolay yoludur, yapılması gereken ise aklıselim ile hareket ederek milli ürünümüzü yüceltmektir. Lütfen bu zor şartlar içinde üretim yapan, vergisini ödeyen, istihdama katkı sağlayan firmaları küstürmeyelim, sahip çıkalım, teşvik edelim ki yatırımları daha da büyüsün. Bu vesile ile değerli siyasilerden en büyük talebimiz gerçekleri araştırmaları, bilimsellikten uzak ve belli çevrelerin talepleri ile firmaları yok yere suçlayarak kamuoyu önünde suçlu ilan etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

"Fındık ile Amerikan bademi fiyatının mukayese edilmesi bilimsellikten uzaktır"

Fındık fiyat oluşumunu, badem gibi başka ülkelerin diğer kabuklu ürünlerinin fiyat politikası ile karıştırmamak gerektiğini de vurgulayan Mehmet Cirav "Her defasında fındık fiyatının Amerikan Bademi fiyatı ile mukayese edilmesi bilimsellikten uzak bir görüştür. Geçmiş fiyat hareketleri incelendiğinde badem fiyatlarının çok yüksek seyrettiği dönemlerde dahi fındık ihraç fiyatlarının düşük kaldığı görülecektir. Dolayısıyla badem fiyatının fındık fiyatlarına etkisinin bulunmadığı açıkça ortadadır" diye konuştu. - TRABZON

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim 3. Sayfa
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Bundesliga 2'yi kasıp kavuran Serdar Dursun'dan transfer itirafı: Süper Lig'in İstanbul takımlarıyla görüştüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Mensur Işık Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Tuvana Türkay Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Son dakika! DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav : "Fındık siyasete alet edilmemelidir" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:42:41. #1.14#
title