Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Genç Start-Up Diyarbakır" projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
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Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Genç Start-Up Diyarbakır" projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Genç Start-Up Diyarbakır' projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda destek almaya hak kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Vali Münir Karaloğlu'na verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda destek almaya hak kazanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Vali Münir Karaloğlu'na verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile TBB Başkanı Fatma Şahin'in yaptıkları konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Karaloğlu, programı düzenleyerek Büyükşehir Belediyesi'nin ödülü layık görülmesine vesile olan ve hiçbir zaman Diyarbakır'dan desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasapoğlu ile Şahin'e şükranlarını sundu.

Gençlere istihdam alanı açma projesi "Genç Start-Up Diyarbakır"ın "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda dereceye girdiğini belirten Karaloğlu, projenin TBB'den destek alamaya hak kazandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alınan ödülün Diyarbakırlı gençlere ışık olacağını ifade etti.

Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Genç Start-Up Diyarbakır' projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Genç Start-Up Diyarbakır' projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı
Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Genç Start-Up Diyarbakır' projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Son dakika... Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Genç Start-Up Diyarbakır" projesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı - Haberler
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