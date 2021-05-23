Son dakika haberi! Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

Korona virüs ile mücadele nedeniyle 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da devam ediyor. Diyarbakır'ın en işlek bölgesi olan Yenişehir ilçesi Ofis semti, kısıtlamalar nedeni ile sessizliğe büründü. Kent genelinde güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarında denetimlerine devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal