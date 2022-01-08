Son dakika... Diyarbakır Mimarlar ve Mühendisler Grubu'dan kentsel dönüşüm açıklaması

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Mimarlar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi, kentsel dönüşüm çalışmaların ilişkin açıklamada bulundu.

Çelebi, vatandaşlara daha iyi ve nitelikli yaşam koşuları oluşturmak ve şehrin kentleşmesini iyileştirmek için kentsel dönüşüme ara verilmeden sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerince Diyarbakır'ın birçok semtinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Çelebi, "Kentsel dönüşüm çalışmaları, hem şehrimizin mimari dokusu, şehir planlaması ve kimliği hem de bölgesel örneklemi ve müreffeh hayat olanaklarının oluşturulması bakımından oldukça önem teşkil etmektedir." dedi.

Kentsel dönüşme yönelik yapılan her türlü çaba ve pratiğin takdirle karşılanması gerektiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Kentimizin refahı, huzuru, selameti ve imajı için yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını, hiçbir ideolojik platformlara taşımadan, kıymetli bulduğumuzu ifade ederken bu çalışmaların sekteye uğratılmasını kabul etmiyoruz. Taraflar arasında makul ve makbul bir ilgi ile karşılıklı kabul neticesinde yapılan kentsel dönüşüm, taraflı tarafsız herkesin nazarında sağlıksız ve sosyal olanaklardan mahrum yapılardan oluşan muhitlerin hakkettiği imkan ve görünüme kavuşması, hak sahiplerinin memnun olması, yaşam standartlarının çevredeki yapılarla eşit koşullara getirilmesini değerli buluyoruz. "

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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