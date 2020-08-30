Son Dakika | DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 363'üncü gün Son dakika habere göre HDP önündeki eylemde 363'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 363'üncü günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 363'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 363'üncü günde de sürdürdü. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan Mehmet (22) için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, oğlunun kaçırıldığını ve 5,5 senedir haber alamadığını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar'ın, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılırken, oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere eylem çağrısında bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşmasıyla umutlanan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDI

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 363'üncü günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evde, bazıları ise HDP binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürdü.

'EYLEMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul Sultangazi'den gelerek evlat nöbetine katılan İmmihan Nilifırka, oğluna seslendi. Oğlu Mehmet'in mezun olmasına 2 ay kala kaçırıldığını belirten Nilifırka, "Oğlumu kaçırdılar, götürdüler. 5,5 senedir biz oğlumdan haber alamıyoruz. Ölü mü, sağ mı? Biz eylemimizi sürdüreceğiz. Beni duyuyorsan eğer görüyorsan dön, gel. Gözlerimizden kan geliyor artık gözyaşı kalmadı. Biz ailecek perişanız dön, gel; adalete teslim ol. Devlet arkamızda, ceza yok. Biz ablanla seni almaya geldik" dedi.

Kaynak: DHA