Son Dakika | DİYARBAKIR Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğuldu
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Son Dakika | DİYARBAKIR Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğuldu

Son dakika güncel haberi: Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğulduDİYARBAKIR-Şanlıurfa yolunda, kontrolden çıkan TIR, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

03.07.2020 00:52 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:13

Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğuldu

DİYARBAKIR-Şanlıurfa yolunda, kontrolden çıkan TIR, park halindeki hafif ticari araca çarptı. İki araç da şarampole yuvarlanırken, TIR sürücüsü Yahya Koçan (36), araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Koçan'ın acı haberini alarak kaza yerine gelen ailesi, cesedin çıkarılma çalışmalarını izledi. Yaklaşık 3 saatte çıkarılan cesedi gören Koçan'ın babası gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı Tokaçlı Mahallesi yakınlarında, Yahya Koçan yönetimindeki 63 NB 884 plakalı meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün kontrolden çıkarak park halindeki 21 EP 386 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Koçan yaşamını yitirdi. Koçan'ın cansız bedenini çıkarmak için ikinci bir vinç getirildi. Koçan'ın cesedi 3 saatlik çalışma sonunda çıkarıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, Koçan'ın kaza geçirdiğini öğrenen ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden gelen yakınları, olay yerinde sinir kriz geçirdi. 3 saat süren cesedi çıkarma çalışmalarını izleyen Koçan'ın ismi öğrenilemeyen babası, oğlunun cansız bedeninin devrilen TIR'dan çıkarıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Koçan'ın babası uzun süre sakinleştirilemedi. Yahya Koçan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, jandarma ekipleri kara yolunda park edilen ve kazaya yol açan 21 EP 386 plakalı hafif ticari aracın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

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Son Dakika | DİYARBAKIR Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: DHA

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