Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
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Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı Diyarbakır'da Çüngüş ilçesine doğru yola çıkan hafif ticari otomobil, Ergani ilçesine 20 kilometre mesafe uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8...

Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Çüngüş ilçesine doğru yola çıkan hafif ticari otomobil, Ergani ilçesine 20 kilometre mesafe uzaklıkta sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TA 5075 plakalı ford connect marka hafif ticari sürücüsü akrabalarını almak için Çüngüş ilçesinde Diyarbakır Hava Limanına geldi, burada akrabalarını alan sürücüsü Çüngüş ilçesine doğru yola çıktı.

Araç sürücüsü Ergani ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmet Mahallesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce araç yol kenarındaki korkuluklara ardından da menfeze uçtu.

Kazayı gören çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edilirken kazada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde çalışma yaptıktan sonra inceleme başlattı.

Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
Diyarbakır - Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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