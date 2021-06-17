Son dakika: Diyarbakır'daki PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalındaki operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR'ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalındaki operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, geçen yıl ölü ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK üyesi, 'Doktor Amara' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçirilen materyallerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgüte yardım ettikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalında 12 adrese düzenlenen operasyonda yakalananlar, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek