Son dakika: Diyarbakır'daki PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'ın Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçeleri kırsalındaki operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.